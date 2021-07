Beach volley, Campionato Italiano 2021 Bellaria. Scampoli/Bianchin e Abbiati/Andreatta alzano la Coppa Italia! (Di domenica 18 luglio 2021) Scampoli/Bianchin e Abbiati/Andreatta trionfano nella Coppa Italia e si mettono sulla buona strada per la conquista del titolo tricolore. Questi i verdetti della prima tappa Gold della storia del Campionato Italiano di Beach volley che si è disputato sulla sabbia di Bellaria. In campo femminile Claudia Scampoli e Margherita Bianchin si confermano le più forti in questa fase della stagione vincendo il secondo torneo consecutivo e conquistando la prima Coppa Italia in ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021)trionfano nellaItalia e si mettono sulla buona strada per la conquista del titolo tricolore. Questi i verdetti della prima tappa Gold della storia deldiche si è disputato sulla sabbia di. In campo femminile Claudiae Margheritasi confermano le più forti in questa fase della stagione vincendo il secondo torneo consecutivo e conquistando la primaItalia in ...

