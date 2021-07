Beach volley, Assoluti 2021: trionfano Scampoli-Bianchin e Abbiati-Andreatta (Di domenica 18 luglio 2021) Si è chiusa quest’oggi la prima tappa del Campionato Italiano Assoluto 2021 di Beach volley. In quel di Bellaria-Igea Marina il primo appuntamento ha sancito i vincitori della Coppa Italia 2021. Nel tabellone femminile ad aggiudicarsi il primo trofeo della stagione sono state Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. Le azzurre hanno superato in finale 2-0 (21-9, 21-15) Agata Zuccarelli e Sara Franzoni. La finale per il terzo e quarto posto invece se la sono aggiudicata Valentina Cali ed Eleonora Annibalini, uscite vincitrici 2-0 (21-17, 22-20) dal match contro Eleonora Gili e Silvia ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Si è chiusa quest’oggi la prima tappa del Campionato Italiano Assolutodi. In quel di Bellaria-Igea Marina il primo appuntamento ha sancito i vincitori della Coppa Italia. Nel tabellone femminile ad aggiudicarsi il primo trofeo della stagione sono state Claudiae Margherita. Le azzurre hanno superato in finale 2-0 (21-9, 21-15) Agata Zuccarelli e Sara Franzoni. La finale per il terzo e quarto posto invece se la sono aggiudicata Valentina Cali ed Eleonora Annibalini, uscite vincitrici 2-0 (21-17, 22-20) dal match contro Eleonora Gili e Silvia ...

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley Beach Volley, secondo posto nazionale per Agata Zuccarelli Si è conclusa quest'oggi a Bellaria Igea Marina (Rimini), la prima Tappa del Campionato Italiano Assoluto 2021 di beach volley. È stato Il Polo Est Village del comune romagnolo a fare da cornice a questo importante evento che ha visto battagliare i migliori beachers italiani. Una tre giorni di grande spettacolo,...

Beach volley, Claudia Scampoli e Margherita Bianchin conquistano la Coppa Italia Un'altra Coppa Italia va ad impreziosire la bacheca di Claudia Scampoli. La giocatrice vastese di beach volley oggi ha vinto, in coppia con Margherita Bianchin, il trofeo tricolore nella tappa di Bell ...

