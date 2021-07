Bayern Monaco, chiesto un terzino al Barcellona: i nomi (Di domenica 18 luglio 2021) Il Bayern Monaco ha chiesto un terzino al Barcellona: è uno tra Sergino Dest, Sergi Roberto o Emerson Royal Il Bayern Monaco è alla ricerca di un terzino per la prossima stagione. Gli occhi del club bavarese sono puntati sul Barcellona, costretto a cedere diversi calciatori in esubero durante la sessione estiva di calciomercato. Come riportato da RAC1, il Bayern avrebbe chiesto uno tra Sergino Dest, Sergi Roberto o Emerson Royal. Si ragiona sui nomi e sulla formula del trasferimento, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Ilhaunal: è uno tra Sergino Dest, Sergi Roberto o Emerson Royal Ilè alla ricerca di unper la prossima stagione. Gli occhi del club bavarese sono puntati sul, costretto a cedere diversi calciatori in esubero durante la sessione estiva di calciomercato. Come riportato da RAC1, ilavrebbeuno tra Sergino Dest, Sergi Roberto o Emerson Royal. Si ragiona suie sulla formula del trasferimento, ...

Advertising

infoitsport : Amichevoli, sconfitta per il Bayern Monaco nel primo test contro il Colonia - infoitsport : Bayern Monaco, terzino destro cercasi. Chiesto il prestito di un esterno al Barcellona - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Chelsea, obiettivo #Coman ?? Un giocatore dei Blues come contropartita #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato http… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DALLA FRANCIA - Tolisso può lasciare il Bayern Monaco, Napoli e Juventus sono interessate - ilbaronejager : @BrynLorcar @gigiodonna1 Prima che esordisse, il Milan ricevette una offerta dal Bayern Monaco per comprarlo È sem… -