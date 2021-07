Basket: Virtus Bologna, c’è Ekpe Udoh sotto canestro. Saluta Julian Gamble (Di domenica 18 luglio 2021) Di grande rilevanza il colpo messo a segno dalla Virtus Segafredo Bologna vicino a canestro. Nel ruolo di centro, infatti, arriva Ekpe Udoh, che torna in Europa a quattro anni di distanza dalla coppia di anni al Fenerbahce, con cui ha conquistato un’Eurolega nella stagione 2016-2017. Il trentaquattrenne dell’Oklahoma, con doppia nazionalità americana e nigeriana (per quest’ultimo Paese gioca a livello di selezione nazionale), torna ad avere a che fare con il Basket del Vecchio Continente per la terza volta: oltre alla parentesi col Fenerbahce c’è stata quella con il Bnei Herzliya dieci ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Di grande rilevanza il colpo messo a segno dallaSegafredovicino a. Nel ruolo di centro, infatti, arriva, che torna in Europa a quattro anni di distanza dalla coppia di anni al Fenerbahce, con cui ha conquistato un’Eurolega nella stagione 2016-2017. Il trentaquattrenne dell’Oklahoma, con doppia nazionalità americana e nigeriana (per quest’ultimo Paese gioca a livello di selezione nazionale), torna ad avere a che fare con ildel Vecchio Continente per la terza volta: oltre alla parentesi col Fenerbahce c’è stata quella con il Bnei Herzliya dieci ...

