Basket, Sacchetti al suo arrivo a Tokyo: "Sono emozionato, c'è tanta adrenalina"

L'Italia del Basket, a 17 anni di distanza dall'ultima volta, ritorna a disputare un'Olimpiade e, poco fa, gli azzurri hanno fatto il loro ingresso nel Villaggio Olimpico. A tal proposito, un commosso Meo Sacchetti ha dichiarato: "Ritorno a fare parte di questa competizione, anche se stavolta lo faccio da coach. L'emozione è alle stelle, così come l'adrenalina che ti trasmette un evento del genere. Domani è previsto un giorno di riposo per smaltire il viaggio, poi ci riuniremo tutti per un po' di lavoro in palestra. L'obiettivo è essere al massimo della forma per la sfida contro la Germania, che sarà tra una settimana e potrà rivelarsi già ..."

