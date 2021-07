Basket femminile: Italia, pokerissimo negli European Challengers Under 20 2021. Quinta vittoria con la Germania, le azzurre chiudono imbattute (Di domenica 18 luglio 2021) Era l’ultima partita per l’Italia nell’European Challengers Under 20 femminile e le azzurre erano già sicure di aver vinto il loro girone, con quattro successi su quattro nelle prime sfide. L’ultimo appuntamento, quindi, valeva solo per le statistiche contro la Germania e per l’Italia è stata una sfida equilibratissima. Decisa a fine ultimo quarto, quando le azzurre con il parziale di 8-0 ribaltano tutto e vincono di misura. Primo tempo di sofferenza per la squadra di Sandro Orlando, che contro le tedesche chiudono con due ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Era l’ultima partita per l’nell’20e leerano già sicure di aver vinto il loro girone, con quattro successi su quattro nelle prime sfide. L’ultimo appuntamento, quindi, valeva solo per le statistiche contro lae per l’è stata una sfida equilibratissima. Decisa a fine ultimo quarto, quando lecon il parziale di 8-0 ribaltano tutto e vincono di misura. Primo tempo di sofferenza per la squadra di Sandro Orlando, che contro le tedeschecon due ...

