Basket | annullata l’amichevole pre-Tokyo fra Italia e Francia

Leggi su oasport

(Di domenica 18 luglio 2021) Partita ieri per, la Nazionalena di pallacanestro è pronta a riassaporare i Giochi Olimpici dopo ben diciassette anni di astinenza. Lo fa con una grande impresa al Preolimpico con la Serbia e con Meo Sacchetti in panchina, lui che fu protagonista quarantuno anni fa con l’argento vinto a Mosca. Lo staff sta preparando a puntino i ragazzi in vista del debutto del 25 luglio con la Germania, ma in periodo Covid purtroppo nulla è scontato. Lo sa bene anche la, che ha visto svanire nel nullaorganizzata con gli azzurri in preparazione alla competizione olimpica: il Giappone non ha permesso ...