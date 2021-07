Barista trovato morto in camera | stroncato da un malore a 53 anni Il giorno prima aveva ricevuto la seconda dose del vaccino

Advertising

Piero42395724 : RT @_cieloitalia: Trovato morto dai familiari in casa Paolo Ruffini, 53 anni, titolare del Bar Ruffini a Pollenza Scalo. Ieri aveva ricevut… - irritatrix : RT @fratotolo2: Paolo Ruffini “proprio ieri mattina aveva ricevuto la seconda dose del vaccino”. Ruffini aveva appena 53 anni e, da quanto… - Cavalierenero64 : RT @_cieloitalia: Trovato morto dai familiari in casa Paolo Ruffini, 53 anni, titolare del Bar Ruffini a Pollenza Scalo. Ieri aveva ricevut… - rainiero43 : RT @rainiero43: @MinisteroSalute Fermate la somministrazione di questi sieri!! Pollenza (Macerata) 17 luglio 2021 Trovato morto dai famili… - rainiero43 : @MinisteroSalute Fermate la somministrazione di questi sieri!! Pollenza (Macerata) 17 luglio 2021 Trovato morto da… -

Ultime Notizie dalla rete : Barista trovato

Cronache Maceratesi

Ilaveva 53 anni. L'uomo è stato colto da malore , l'altra notte, nella sua abitazione. La ... E agghiacciante è stata la scoperta: hannoil cinquantatreenne sul letto, non dava segni di ...Paolo Ruffini Tragedia a Pollenza, 53ennemorto in casa dai familiari. La vittima è Paolo Ruffini,. Il corpo senza vita è stato scoperto stamattina verso le 10. Lascia la moglie Laura, le figlie Tatiana, Ramona ed Erika, i ...La comunità piange Paolo Ruffini, titolare dell’omonimo bar, che si trova lungo la strada ex Statale 77, a stazione di Pollenza, poco lontano dalla chiesa del Sacro Cuore, che ricade nel territorio di ...Pollenza, il barista aveva 53 anni: venerdì aveva fatto il richiamo del vaccino, disposta l’autopsia. Gli amici: "Non abbiamo parole" ...