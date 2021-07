Barcellona, lavori di ristrutturazione al ‘Camp Nou’: Messi e compagni al ‘Johan Cruyff’ (Di domenica 18 luglio 2021) Il Barcellona potrebbe realisticamente trasferirsi allo stadio ‘Johan Cruyff’, per un periodo di tempo limitato. Lo storico ‘Camp Nou’, infatti, è attualmente in ristrutturazione e non utilizzabile per circa un anno; la consueta casa dei catalani non sarà agibile dunque per un lasso temporale considerevole, non potendo accompagnare i blaugrana durante gli appuntamenti della stagione 2021/2022. Lionel Messi e compagni, secondo quarto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, oltre la pragmatica possibilità di giocare le partite casalinghe al ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Ilpotrebbe realisticamente trasferirsi allo stadio, per un periodo di tempo limitato. Lo storico, infatti, è attualmente ine non utilizzabile per circa un anno; la consueta casa dei catalani non sarà agibile dunque per un lasso temporale considerevole, non potendo accompagnare i blaugrana durante gli appuntamenti della stagione 2021/2022. Lionel, secondo quarto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, oltre la pragmatica possibilità di giocare le partite casalinghe al ...

Advertising

fainformazione : Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – Procedono i lavori per realizzare il nuovo ponte di Calderà Procedono senza sosta… - fainfocronaca : Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – Procedono i lavori per realizzare il nuovo ponte di Calderà Procedono senza sosta… - radiostereo103 : Barcellona Pozzo di Gotto, procedono i lavori per la realizzazione del nuovo ponte di Calderà -… - VivereMessina : Barcellona, procedono i lavori per il nuovo ponte di Calderà - OraWeb_TV : Barcellona PG. Il Ponte di Calderà prende forma.. procedono lavori di realizzazione: “Interventi in fase avanzata d… -