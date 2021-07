Barcellona, arriva una novità storica: “Manca solo l’ufficialità” (Di domenica 18 luglio 2021) Il club catalano è pronto a far partire i lavori di ristrutturazione dello storico Camp Nou, che resterà chiuso per la stagione 2021/22. Se il Barcellona è la storia del calcio, il mitico Camp Nou, la sua casa, è qualcosa di più di un semplice stadio. La leggendaria arena blaugrana resterà chiusa per la stagione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 18 luglio 2021) Il club catalano è pronto a far partire i lavori di ristrutturazione dello storico Camp Nou, che resterà chiuso per la stagione 2021/22. Se ilè la storia del calcio, il mitico Camp Nou, la sua casa, è qualcosa di più di un semplice stadio. La leggendaria arena blaugrana resterà chiusa per la stagione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

JuventusUn : #JorgeMendes raddoppia con la #Juve | Non solo #Ronaldo, arriva un super colpo a sorpresa! IL COLPO?… - quotidiacanarie : Continua l'ondata di #omofobia e dilaga per tutta la #Spagna continentale, dopo #Madrid arriva #Barcellona, questa… - STOCALCIO1 : ???? Il nuovo #Granada piazza un colpo molto interessante: dal #Barcellona arriva il classe '99 #Monchu, che in quest… - sportli26181512 : Granada, UFFICIALE: arriva un centrocampista dal Barcellona: Il nuovo Granada di Robert Moreno piazza un...… - lilnick126 : RT @cmdotcom: #Griezmann torna all' #AtleticoMadrid , ci siamo. Al #Barcellona arriva #Saul -