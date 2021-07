Avellino, Scognamiglio vicino alla firma: qualcosa si muove per l’attacco (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Un passo alla volta, Salvatore Di Somma, sta sfoltendo la pattuglia degli esuberi. Dopo aver salutato Giuliano Laezza, l’Avellino cede anche Emanuele Adamo. Il classe ’98 è passato ufficialmente alla neopromossa Monterosi. E’ chiaro, comunque, che l’intenzione è quella di sfoltire ulteriormente la rosa prima della partenza del ritiro di Roccaraso. Il tutto mentre nei prossimi giorni sono attese novità anche sul fronte entrate. Dopo gli annunci di Alessandro Mastalli, Andrea Sbraga e Davide Mignanelli la società irpina lavora su più fronti. Il più caldo porta alla ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un passovolta, Salvatore Di Somma, sta sfoltendo la pattuglia degli esuberi. Dopo aver salutato Giuliano Laezza, l’cede anche Emanuele Adamo. Il classe ’98 è passato ufficialmenteneopromossa Monterosi. E’ chiaro, comunque, che l’intenzione è quella di sfoltire ulteriormente la rosa prima della partenza del ritiro di Roccaraso. Il tutto mentre nei prossimi giorni sono attese novità anche sul fronte entrate. Dopo gli annunci di Alessandro Mastalli, Andrea Sbraga e Davide Mignanelli la società irpina lavora su più fronti. Il più caldo porta...

Advertising

anteprima24 : ** ##Avellino, Scognamiglio vicino alla firma: qualcosa si muove per l’attacco ** - Cucciolina96251 : RT @LBuconi: Scognamiglio all’#Avellino dal #Pescara. Illanes dalla #Fiorentina al #Pescara. #calciomercato - LBuconi : Scognamiglio all’#Avellino dal #Pescara. Illanes dalla #Fiorentina al #Pescara. #calciomercato - sportavellino : Mercato - Avellino: in entrata Scognamiglio e in uscita Adamo - - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su -