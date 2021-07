Attenti al ricalcolo dell' assegno | chi rischia sulle pensioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Attenti ricalcolo

il Giornale

... per poter mantenere il principio di equilibrio dei conti si punta alcontributivo dell'...all'assegno: mini tagli sulle pensioniPensioni a 62 anni o 64 anni? E andare in pensione a 62 anni (come con quota 100)? Possibile, ma con uncontributivo pensionistico. Oppurea 64 anni con 20 anni di contributi ...Si studia il dopo Quota 100: tante le ipotesi in campo per la riforma delle pensioni ma ancora nessuna certezza. Ecco cosa potrebbe cambiare ...Molti pensionati riceveranno un cedolino più “leggero” a causa del recupero delle quote indebitamente ricevute della quattordicesima per gli anni 2018 e 2019 ...