Atp Amburgo 2021 | Carreño Busta supera Krajinovic e ottiene il primo titolo 500

Leggi su sportface

(Di domenica 18 luglio 2021) Pabloha ottenuto il500 in carriera, in quel dindo Filipper 6-2, 6-4. Lo spagnolo ha tramutato in concretezza la propria voglia di vincere, annichilendo il serbo e non concedendogli mai la possibilità di entrare realisticamente in partita; l’iberico ha trasformato in oro ogni occasione alla sua portata, sconfiggendo l’avversario grazie alle armi a sua disposizione. Non solo un’ottima resa al servizio e un tennis straordinario dal lato del dritto, ma anche ottimi colpi difensivi e un rovescio costantemente affidabile ...