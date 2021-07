Atalanta, secondo test stagionale contro gli israeliani del Maccabi Bnei Raina (Di domenica 18 luglio 2021) Dopo l’amichevole di venerdì contro l’AlbinoGandino, terminata 13-0, i nerazzurri sabato hanno disputato una doppia seduta di allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Ancora a parte Hateboer, Kovalenko e Lammers, mentre tutti gli altri hanno svolto lavoro regolare. Oggi alle 17, sempre a Zingonia e sempre a porte chiuse, gli uomini di Gian Piero Gasperini affronteranno il secondo test stagionale: avversario di turno il Maccabi Bnei Raina, squadra israeliana che milita nella seconda serie del campionato nazionale. Come nel test di due giorni fa, anche ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 luglio 2021) Dopo l’amichevole di venerdìl’AlbinoGandino, terminata 13-0, i nerazzurri sabato hanno disputato una doppia seduta di allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Ancora a parte Hateboer, Kovalenko e Lammers, mentre tutti gli altri hanno svolto lavoro regolare. Oggi alle 17, sempre a Zingonia e sempre a porte chiuse, gli uomini di Gian Piero Gasperini affronteranno il: avversario di turno il, squadra israeliana che milita nella seconda serie del campionato nazionale. Come neldi due giorni fa, anche ...

