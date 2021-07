ATA terza fascia | perché non tutti visualizzano le graduatorie | cosa indica simbolo del divieto | da quando scattano i giorni per il reclamo

(Di domenica 18 luglio 2021) Personale ATA: ledisono in pubblicazione in questi. La pubblicazione avviene in forma provvisoria per dar modo di poter correggere eventuali errori materiali, in seguito le segreterie elaboreranno gli elenchi in forma definitiva. Questesaranno utilizzate per le supplenze, già da settembre 2021. Alla prima supplenza la segreteria controllerà con più dovizia il punteggio dichiarato. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : ATA terza fascia: perché non tutti visualizzano le graduatorie, cosa indica simbolo del divieto, da quando scattano… - ProDocente : Graduatorie ATA terza fascia: le supplenze potranno essere al 31 agosto, 30 giugno o temporanee - zazoomblog : Graduatorie ATA terza fascia: le supplenze potranno essere al 31 agosto 30 giugno o temporanee - #Graduatorie… - orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia: le supplenze potranno essere al 31 agosto, 30 giugno o temporanee - infoitinterno : Graduatorie ATA terza fascia: tutti i link alle provvisorie -

Ultime Notizie dalla rete : ATA terza

Graduatoriefascia: in questi giorni gli Uffici Scolastici stanno pubblicando gli elenchi validi per il triennio 2021/24, prima in forma provvisoria per permettere eventuali reclami poi in forma ...Durante il tavolo odierno con i Sindacati è arrivata l'attesa risposta del Ministero dell'Istruzione in merito alla possibilità di scelta delle 29 scuole per gli aspiranti difasciae sulla correzione di conferma al posto di aggiornamento. Il Ministero non concede la correzione poiché si tratta di un fenomeno limitato Secondo il Ministero si tratta dello 0,04% (...La rabbia dei docenti precari non abilitati per le decisioni politiche prese sulle nuove assunzioni: 'Il patto è macelleria sociale'.Sono state pubblicate in data 14 luglio le graduatorie provvisorie di terza fascia del personale ATA (amministrativo-tecnico-ausiliare). Nella provincia di Caserta sono state presentate 34090 istanze ...