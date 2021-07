Aston Martin Valhalla e Lotus Emira, ecco il Rinascimento dell’auto sportiva inglese – FOTO (Di domenica 18 luglio 2021) L’ultima Lotus con motorizzazione termica tradizionale, non elettrificata, prima dell’avvento delle sportive alimentate esclusivamente a batteria: sarà questo il ruolo (storico) della Emira, chiamata a sostituire in un sol colpo le più spartane e leggere Elise ed Exige, nonché la gt Evora, simile per impostazione e peso (la Emira orbita attorno ai 14 quintali, praticamente il doppio di Elise ed Exige). “La Emira è un punto di svolta per Lotus. Riassume tutto ciò che abbiamo raggiunto fino ad oggi nella trasformazione del business ed è una pietra miliare nel nostro percorso per diventare un vero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) L’ultimacon motorizzazione termica tradizionale, non elettrificata, prima dell’avvento delle sportive alimentate esclusivamente a batteria: sarà questo il ruolo (storico) della, chiamata a sostituire in un sol colpo le più spartane e leggere Elise ed Exige, nonché la gt Evora, simile per impostazione e peso (laorbita attorno ai 14 quintali, praticamente il doppio di Elise ed Exige). “Laè un punto di svolta per. Riassume tutto ciò che abbiamo raggiunto fino ad oggi nella trasformazione del business ed è una pietra miliare nel nostro percorso per diventare un vero ...

