Assunzioni scuola: per riaprire in sicurezza stanziati 400 milioni di euro per docenti e personale ATA (Di lunedì 19 luglio 2021) Il mondo della scuola, lo sappiamo, è stato messo in ginocchio dalla pandemia di Covid-19. Per riaprire a settembre in sicurezza c’è bisogno di Assunzioni per riuscire a coprire tutte le cattedre. La soluzione, anche se temporanea, arriva grazie all’approvazione di un emendamento al decreto Sostegni Bis. Scopriamo di cosa si tratta. Nuovi fondi per le Assunzioni nella scuola Venerdì 9 luglio la commissione Bilancio alla Camera ha approvato un emendamento al decreto Sostegni Bis. Il provvedimento sblocca 400 milioni di euro che verranno destinati ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 luglio 2021) Il mondo della, lo sappiamo, è stato messo in ginocchio dalla pandemia di Covid-19. Pera settembre inc’è bisogno diper riuscire a coprire tutte le cattedre. La soluzione, anche se temporanea, arriva grazie all’approvazione di un emendamento al decreto Sostegni Bis. Scopriamo di cosa si tratta. Nuovi fondi per lenellaVenerdì 9 luglio la commissione Bilancio alla Camera ha approvato un emendamento al decreto Sostegni Bis. Il provvedimento sblocca 400diche verranno destinati ...

Advertising

FirenzePost : Scuola: partono le assunzioni in ruolo, ma finiranno nell’estate 2022. Lo denuncia Anief - infoitinterno : Piano concorsi e assunzioni scuola nel Decreto Sostegni-bis: le novità - Carmela_oltre : RT @baronemarco80: Sono due anni che siamo in piena pandemia,che si dice che si deve garantire #scuola in presenza. Ciacole.Le classi polla… - baronemarco80 : Sono due anni che siamo in piena pandemia,che si dice che si deve garantire #scuola in presenza. Ciacole.Le classi… - Sergio24060829 : @sibysibilla @65_virna Lavoro online spesa online banca online scuola online zero spese più produttivo niente assun… -