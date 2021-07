Ascolti tv: The Voice Senior in replica fa il 13,6% di share e vince la serata televisiva del 17 luglio (Di domenica 18 luglio 2021) La serata televisiva del 17 luglio è stata vinta da The Voice Senior, trasmesso su Rai 1. Anche questa settimana il talent show dedicato agli over 60 la fa da padrone; la Rai ha scelto di riproporlo a seguito del grande successo ottenuto in autunno. La conduzione è stata affidata ad Antonella Clerici, mentre in … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 18 luglio 2021) Ladel 17è stata vinta da The, trasmesso su Rai 1. Anche questa settimana il talent show dedicato agli over 60 la fa da padrone; la Rai ha scelto di riproporlo a seguito del grande successo ottenuto in autunno. La conduzione è stata affidata ad Antonella Clerici, mentre in … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

dobermandiday : RT @baattitodali: se ne ascolti anche unx tra questi artisti retwitta e seguimi che ho bisogno di ripulire la tl!! (giuro che ricambio) - t… - zazoomblog : Ascolti TV Sabato 17 luglio 2021. Tra le repliche vince The Voice Senior (13.6%) All Together Now 8.8% - #Ascolti… - Teleblogmag : La programmazione estiva di Canale 5 continua ad essere un flop. #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Tele… - MondoTV241 : Ascolti TV di sabato 17 luglio 2021: The Voice Senior ha la meglio su All Together Now #ascoltiTV -