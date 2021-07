Antognoni: «Commisso se n’è lavato le mani. Ha fatto come Chiesa» (Di domenica 18 luglio 2021) Giancarlo Antognoni racconta la sua versione dei fatti dopo il burrascoso addio alla Fiorentina: le parole su Commisso e sul futuro Giancarlo Antognoni si sfoga a La Gazzetta dello Sport. Commisso – «Pensavo che Rocco Commisso mi avrebbe contattato per spiegarmi il perché di questo divorzio. Se n’è lavato le mani. Barone mi ha detto che è stato lui a decidere tutto. Lui ha più soldi di me, ma avere più soldi non giustifica certi comportamenti. Quante volte Commisso ha detto che era rimasto deluso dal fatto che Chiesa se ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Giancarloracconta la sua versione dei fatti dopo il burrascoso addio alla Fiorentina: le parole sue sul futuro Giancarlosi sfoga a La Gazzetta dello Sport.– «Pensavo che Roccomi avrebbe contattato per spiegarmi il perché di questo divorzio. Se n’èle. Barone mi ha detto che è stato lui a decidere tutto. Lui ha più soldi di me, ma avere più soldi non giustifica certi comportamenti. Quante volteha detto che era rimasto deluso dalchese ...

Advertising

LucSkywalker15 : @acffiorentina ANTOGNONI > COMMISSO - LucSkywalker15 : @acffiorentina ANTOGNONI > COMMISSO - LucSkywalker15 : @acffiorentina ANTOGNONI > COMMISSO - LucSkywalker15 : @acffiorentina ANTOGNONI > COMMISSO - Fiorentinanews : #Antognoni: '#Commisso ha deciso tutto e non mi ha neanche chiamato. Si è comportato come #Chiesa, i soldi non gius… -