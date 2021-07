Anticipazioni Una Vita, tutti in pena per Moncho: il piccolo sta male (Di domenica 18 luglio 2021) Nuovi colpi di scena nei prossimi episodi della soap opera spagnola “Una Vita”. Moncho sta male mentre Genoveva è al centro dell’attenzione per la morte di Ursula: le Anticipazioni Nuovi colpi di scena nelle prossime puntate della soap spagnola Una Vita, in onda su Canale Cinque. Gli appassionati si ritroveranno dinanzi a nuovi intrighi che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Nuovi colpi di scena nei prossimi episodi della soap opera spagnola “Una”.stamentre Genoveva è al centro dell’attenzione per la morte di Ursula: leNuovi colpi di scena nelle prossime puntate della soap spagnola Una, in onda su Canale Cinque. Gli appassionati si ritroveranno dinanzi a nuovi intrighi che L'articolo proviene da Inews.it.

