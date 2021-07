Angelus, Papa: come meglio approfittare del riposo estivo (Di domenica 18 luglio 2021) Stare sempre attenti ai pericoli dell’attivismo che allontana da Dio soprattutto in questo tempo estivo: è il monito arriva del Vangelo di oggi. Dopo due settimane, dieci giorni di ricovero al Gemelli e un delicato intervento all’intestino, Papa Francesco è tornato a recitare l’Angelus in piazza San Pietro. Che ruolo ha il riposo nella preghiera? L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 18 luglio 2021) Stare sempre attenti ai pericoli dell’attivismo che allontana da Dio soprattutto in questo tempo: è il monito arriva del Vangelo di oggi. Dopo due settimane, dieci giorni di ricovero al Gemelli e un delicato intervento all’intestino,Francesco è tornato a recitare l’in piazza San Pietro. Che ruolo ha ilnella preghiera? L'articolo proviene da La Luce di Maria.

