Amici di Maria De Filippi | ecco quando inizierà la nuova edizione

Leggi su biccy

(Di lunedì 19 luglio 2021)diDequest’anno, dopo il successo della scorsache ha visto gli allievi della scuola vivere fin da subito nelle casette, parte in anticipo. E non di poco. A dare in esclusiva la notizia è stato il sito di Davide Maggio che ha parlato di un anticipo sulla tabella di marcia di ben due mesi. “Nemmeno 10 giorni fa vi abbiamo annunciato la partenza anticipata di21. Oggi, siamo in grado di aggiungere un ulteriore tassello: il talent show diDeprenderà il via tra la seconda e la terza settimana di settembre, con un anticipo di ...