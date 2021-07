Amichevoli 2021, rotonda vittoria del Bologna contro la Bagnolese (Di domenica 18 luglio 2021) Il Bologna ottiene una vittoria nella prima amichevole estiva in vista della stagione 2021/2022. La squadra di Mihajlovic batte i dilettanti della Bagnolese con il risultato di 6-1. Partita in discesa fin dal primo tempo, che si chiude sul risultato di 5-0 per i felsinei: a segno Orsolini, con una doppietta, Sansone, poi Bonifazi e van Hooijdonk, che trovano la prima segnatura con la nuova maglia. In apertura di ripresa arriva la rete di Selmani per gli avversari, ma al 79? Denswil chiude i conti. Il prossimo appuntamento è fissato il 24 luglio contro la Feralpisalò. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Ilottiene unanella prima amichevole estiva in vista della stagione/2022. La squadra di Mihajlovic batte i dilettanti dellacon il risultato di 6-1. Partita in discesa fin dal primo tempo, che si chiude sul risultato di 5-0 per i felsinei: a segno Orsolini, con una doppietta, Sansone, poi Bonifazi e van Hooijdonk, che trovano la prima segnatura con la nuova maglia. In apertura di ripresa arriva la rete di Selmani per gli avversari, ma al 79? Denswil chiude i conti. Il prossimo appuntamento è fissato il 24 lugliola Feralpisalò. SportFace.

