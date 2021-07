Ambermoon | disponibile un remake open source gratuito – Notizia – amgVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di domenica 18 luglio 2021)ildel gioco di ruolodi Thalion Software, uscito originariamente per Amiga..uncompletamentedi, storico gioco di ruolo per Amiga della compianta Thalion Software, ora giocabile nativamente anche su PC. Si tratta del secondo episodio di una trilogia mai conclusa (il primo capitolo si chiamava Amberstar) e non uscì mai dalla Germania, se non tramite canali “alternativi” (leggasi importazione o pirateria). Si trattava di un titolo ...