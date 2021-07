Alvaro Morata riabbraccia Alice Campello e i suoi tre figli dopo gli Europei | dove sono in vacanza

(Di domenica 18 luglio 2021)giorni turbolenti per le minacce subite da parte die i bambini durante gliritrova la serenità correndo are la sua famiglia in Costa Smeralda. L’attaccante della Juve e della Nazionale è atterrato all’aeroporto di Olbia lo scorso 8 luglio e i fan hanno immortalato il loro incontro in una serie di tenerissimi scatti con la moglie e i due gemelli Alessandro e Leonardo. L'articolo proviene da City Roma News.

SkYManUnited : @xtinap1 @R_Madridista17 Alvaro Morata missed Perez's Hand?????? - Valeriadionisi : @forumJuventus Alvaro Morata ?? - infoitsport : Alvaro Morata: vacanze in famiglia dopo gli Europei - italyaustralia : Il mio 2014 ha avuto solo 3 cose positive: - ho conosciuto Daniel Ricciardo. - ho conosciuto Álvaro Morata. - c'era… - bennacerEra : Alvaro Morata -

Poi due casi speciali:per cui è stato rinnovato il prestito per un'altra stagione e infine Giorgio Chiellini il cui contratto è già scaduto e non aspetta altro di rientrare dalle ...Nella Juventus avrebbe la forte concorrenza di, anche se lo spagnolo non è questo goleador, quindi potrebbe giocarsela alla pari se non con un piede avanti, mentre nella Roma potrebbe, ...In caso di permanenza di Cristiano Ronaldo, Allegri avrebbe in mente una Juventus iper-tecnica: ecco come potrebbero giocare i bianconeri ...Dopo la delusione, e le polemiche che hanno seguito il match Italia-Spagna, a Euro 2020, Alvaro Morata si gode relax e pace, assieme alla famiglia ...