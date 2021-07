Alluvioni Germania e Belgio, sono 183 i morti. Merkel nei luoghi del disastro: “Abbiamo visto la forza della natura, fare di più sul clima” (Di domenica 18 luglio 2021) Di ritorno dal vertice negli Stati Uniti con Joe Biden, oggi è il giorno della visita della cancelliera Angela Merkel nei territori devastati dalle Alluvioni di questi giorni in Germania. Mentre il bilancio delle vittime continua a salire, con 156 morti solo in Germania, ai quali si aggiungono i 27 registrati in Belgio, per un totale di 183, la capa dell’esecutivo tedesco si è recata a Schuld, paesino del distretto di Ahrweiler che è una delle zone maggiormente colpite, accompagnata dal premier della Renania Palatinato, Malu Dreyer. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Di ritorno dal vertice negli Stati Uniti con Joe Biden, oggi è il giornovisitacancelliera Angelanei territori devastati dalledi questi giorni in. Mentre il bilancio delle vittime continua a salire, con 156solo in, ai quali si aggiungono i 27 registrati in, per un totale di 183, la capa dell’esecutivo tedesco si è recata a Schuld, paesino del distretto di Ahrweiler che è una delle zone maggiormente colpite, accompagnata dal premierRenania Palatinato, Malu Dreyer. ...

