Alluvione in Germania, sale il numero dei morti (Di domenica 18 luglio 2021) E' salito a 156 morti e 670 feriti il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito la Germania occidentale. Stamattina la polizia ha comunicato che nella sola regione della Renania-Palatinato i morti sono 110, portando il bilancio delle vittime in tutto il Paese a 156 comprese le 45 confermate nel Nord Reno Vestfalia. La polizia ha anche confermato 670 feriti nel distretto di Ahrweiler, al centro della crisi in Renania-Palatinato, avvertendo che il numero delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente. In molte delle zone limitrofe le linee elettriche e telefoniche non sono ancora operative. Il maltempo si è ...

Agenzia_Ansa : Alluvione in Germania, le immagini aeree della frana a Erftstadt-Blessem. Sale a oltre 100 il numero dei morti.… - sole24ore : Germania, la peggiore alluvione degli ultimi 100 anni rilancia il clima in campagna elettorale… - PaolaTavernaM5S : Quanto sta accadendo in Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo lascia senza parole. “L’alluvione del secolo” sta pr… - gigalimberti : RT @wisebenefit: Alluvione in Germania, purtroppo oltre 130 vittime accertate #germanyfloods - amperrino : Tremenda gaffe del delfino della MerkelLaschet ride sul luogo dell'alluvione -

ARCES, nuova distribuzione pacchi alimentari: aperte le nuove iscrizioni Intanto il presidente di ARCES coglie l'occasione per un richiamo alla regione Calabria dopo la tragica alluvione in Germania. Anche in Germania è ampia la comunità dei Calabresi trasferitisi per ...

Alluvione, almeno 180 vittime in Europa. Von der Leyen nelle aree devastate del Belgio Rai News Maltempo, più di 180 morti: corsa contro il tempo per salvare gli oltre mille dispersi Polemiche per l’immagine che ritrae il governatore del NordReno-Vestfalia mentre ride durante una visita in una delle città più colpite ...

Meteo. ALLUVIONE in Austria, straripa il fiume Kothbac e inonda Hallein maltempo Europa, alluvione in Austria. La circolazione di bassa pressione che ha devastato l'Europa centrale con particolare riferimento a Germania, Lussemburgo, Olanda e Belgio s ...

