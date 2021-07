Alluvione Germania | ride e scherza mentre visita il luogo del disastro | polemiche contro il candidato alla cancelleria tedesca Laschet

Advertising

sole24ore : Germania, la peggiore alluvione degli ultimi 100 anni rilancia il clima in campagna elettorale… - Adnkronos : Si aggrava il bilancio dell'#alluvione che ha colpito la #Germania. - Agenzia_Ansa : Alluvione in Germania, le immagini aeree della frana a Erftstadt-Blessem. Sale a oltre 100 il numero dei morti.… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Germania, Angela Merkel visita i luoghi colpiti dall’alluvione - ARosendorfer : RT @Corriere: Germania, Angela Merkel visita i luoghi colpiti dall’alluvione -

Ultime Notizie dalla rete : Alluvione Germania

L'emergenza maltempo,che inha riguardato nei giorni scorsi in particolare la Renania - Palatinato e il Nordreno - Vestfalia,disastrate dall', ha raggiunto anche Alta Baviera e ...... dove visiterà Schuld, fra le località più colpite dall', che nel Land ha provocato la ... inviando un messaggio di cordoglio per le tante vittime registrate in, e definendo gli ...Papa Francesco, al termine dell'Angelus, prega per le vittime delle inondazioni in Europa: "Il Signore accolga i defunti e conforti i familiari" ...Sempre più suolo consumato in Abruzzo, ennesimo allarme dal rapporto ISPRA.Il 35,1% delle aree edificate e infrastrutture (19.000 ettari, pari a 27.000 campi da calcio!) situate in aree a rischio allu ...