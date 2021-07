Allerta meteo a Napoli: i provvedimenti della Protezione Civile (Di domenica 18 luglio 2021) Per la giornata di lunedì 19 luglio, la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato l’Allerta meteo a Napoli: i provvedimenti. Le indicazioni del Comune di Napoli (Profilo Instagram Comune di Napoli)Un mese di luglio particolarmente caldo ed intenso per i cittadini della città di Napoli. Il clima, infatti, ha risentito molto di un anticiclone di origine di origine nord-africana. In particolare, il Sud Italia ha vissuto giornate in cui le colonnine di mercurio hanno toccato anche i 45 gradi. Una ... Leggi su vesuvius (Di domenica 18 luglio 2021) Per la giornata di lunedì 19 luglio, laRegione Campania ha diramato l’: i. Le indicazioni del Comune di(Profilo Instagram Comune di)Un mese di luglio particolarmente caldo ed intenso per i cittadinicittà di. Il clima, infatti, ha risentito molto di un anticiclone di origine di origine nord-africana. In particolare, il Sud Italia ha vissuto giornate in cui le colonnine di mercurio hanno toccato anche i 45 gradi. Una ...

