Allerta arancione in Sicilia | ecco il bollettino

(Di domenica 18 luglio 2021)in: persiste l’meteo su parte dell’Italia, dove anche oggi si avranno piogge e temporali È ancorasu parte dell’Italia per la giornata odierna. L’instabilità atmosferica persiste infatti al Centro-Sud, dove si avranno piogge e rovesci sparsi. I temporali saranno più diffusi sulle regioni meridionali e in, in particolare nella parte settentrionale. Al Nord-Ovest, invece,

Un violento #nubifragio si è abbattuto in nottata su #Palermo. I vigili del fuoco hanno eseguito 27 interventi. Violento nubifragio nella notte a Palermo. Strade allagate e automobilisti intrappolati. Allerta arancione sulla Sicilia. Allarme giallo Maltempo a Palermo, violento nubiragio allaga strade e sottopassi: allerta arancione sulla Sicilia. Meteo, domenica 18 luglio da incubo: 'Allerta arancione e rischio idrogeologico'. Tornado e allagamenti.

La bomba d'acqua che si è abbattuta sul capoluogo siciliano era stata anticipata dal Dipartimenti di Protezione Civile che ieri aveva diramato un'meteo '' su tutta la Sicilia ...La Protezione Civile ha diramato un'per il rischio meteo - idrogeologico e idraulico su tutta la settentrionale per rischio idrogeologico e temporali: 'I fenomeni - si legge nel ...Meteo, maltempo in Italia. Si prospettano ancora temporali e grandinate in molte zone del nostro Paese. In alcune regioni, come la Sicilia e la Campania, si eleverà pure il ...Un violento nubifragio si è abbattuto su Palermo dove i vigili del fuoco hanno eseguito decine di interventi per soccorrere automobilisti rimasti ...