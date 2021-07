Allarme in Indonesia: 1.205 decessi e 54mila casi in 24 ore (Di domenica 18 luglio 2021) ?Il picco di infezioni, registrato dall'inizio di giugno, sta mettendo a dura prova anche il sistema sanitario con una allarmante carenza di ossigeno nelle aree più colpite, principalmente a Giava Leggi su rainews (Di domenica 18 luglio 2021) ?Il picco di infezioni, registrato dall'inizio di giugno, sta mettendo a dura prova anche il sistema sanitario con una allarmante carenza di ossigeno nelle aree più colpite, principalmente a Giava

