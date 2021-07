Alessia Marcuzzi, la foto hot in spiaggia: "Mi ha detto di spogliarmi e l'ho fatto" (Di domenica 18 luglio 2021) Alessia Marcuzzi ha postato su Instagram una foto hot in spiaggia che somiglia a quella condivisa poche ore prima da Elisabetta Canalis: pura casualità o voglia di scopiazzare? Alessia Marcuzzi ha postato su Instagram una foto hot in spiaggia che a molti utenti ha ricordato quella condivisa poche ore prima da Elisabetta Canalis sui suoi profili Instagram. Pura casualità? Alessia Marcuzzi ha accompagnato la foto che la ritrae a seno nudo in spiaggia con la seguente didascalia: "Si, sono in ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 luglio 2021)ha postato su Instagram unahot inche somiglia a quella condivisa poche ore prima da Elisabetta Canalis: pura casualità o voglia di scopiazzare?ha postato su Instagram unahot inche a molti utenti ha ricordato quella condivisa poche ore prima da Elisabetta Canalis sui suoi profili Instagram. Pura casualità?ha accompagnato lache la ritrae a seno nudo incon la seguente didascalia: "Si, sono in ...

