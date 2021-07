Al “Telesia for Peoples” torna Lele Mora: dal 23 al 25 luglio eventi nel suggestivo parco delle Terme (Di domenica 18 luglio 2021) Il manager di tanti personaggi vip Lele Mora torna al “Telesia for Peoples”, l’evento promosso per l’ottavo anno consecutivo dall’Associazione italoamericana no profit “Icosit”, che si svolgerà dal 23 al 25 luglio nel suggestivo parco delle Terme di Telese (Benevento). “Quattro anni fa – ricordano gli organizzatori – Lele Mora, ospite della manifestazione, in una intervista pubblica a trecentosessanta gradi, rivelò: ‘nel buio di una piccola cella, dov’ero rinchiuso per i miei errori, mi è ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021) Il manager di tanti personaggi vipal “for”, l’evento promosso per l’ottavo anno consecutivo dall’Associazione italoamericana no profit “Icosit”, che si svolgerà dal 23 al 25neldi Telese (Benevento). “Quattro anni fa – ricordano gli organizzatori –, ospite della manifestazione, in una intervista pubblica a trecentosessanta gradi, rivelò: ‘nel buio di una piccola cella, dov’ero rinchiuso per i miei errori, mi è ...

