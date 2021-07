Afghanistan: leader talebani per un 'accordo politico' (Di domenica 18 luglio 2021) Il capo dei talebani, Hibatullah Akhundzada, si è detto "favorevole ad un accordo politico" in Afghanistan, stando ad un comunicato. In un messaggio in occasione della festa musulmana del sacrificio, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 luglio 2021) Il capo dei, Hibatullah Akhundzada, si è detto "favorevole ad un" in, stando ad un comunicato. In un messaggio in occasione della festa musulmana del sacrificio, ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Afghanistan: leader talebani per un 'accordo politico': (ANSA-AFP) - KABUL, 18 LUG - Il capo dei t… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, leader talebani pronto per un 'accordo politico' #afghanistan - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, leader talebani pronto per un 'accordo politico' #afghanistan - Radio1Rai : ??#Afghanistan Il leader dei talebani, in un messaggio in occasione della festa musulmana del sacrificio, ha ribadit… - anna_volante : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, leader talebani pronto per un 'accordo politico' #afghanistan -