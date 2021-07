Abilitazione ai vincitori del concorso straordinario | Ministero orientato a riconoscerla “al superamento del periodo di prova”

(Di domenica 18 luglio 2021)per ideldi cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'8 luglio 2020: in maniera informale ilha risposto negativamente alle istanze presentate dai sindacati. La questione è particolarmente complessa e rischia di generare un ampio contenzioso, anche perché non è ancora preventivato in quanti anni potrebbero essere assunti i docenti interessati. L'articolo .

Orizzonte Scuola

... volta a conferire ai candidati una doppia(infanzia - primaria). Un percorso che ... con una manciata di posti e senza idonei, ma solo, che si continua a rimandare e a ...Eppure siamo di fronte a un paradosso: l'. Nel decreto sostegni bis si specifica che per idel concorso non ci sarà più bisogno dei 24 cfu e della prova orale finale per ...Concorso straordinario docenti, il Ministero dell'Istruzione e i sindacati hanno parlato del suo valore abilitante.Ma soprattutto, come suddetto, vi sono interventi in tema di assunzioni scuola. Piano concorsi e assunzioni scuola nel Decreto Sostegni-bis: in arrivo sette nuovi bandi. Come accennato, il dl Sostegni ...