Abbattimento pini viale Atlantici, Altrabenevento: "Pericolosità inesistente e mai accertata" (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dell'associazione Altrabenevento – nella persona di Gabriele Corona – sulla vicenda riguardante l'Abbattimento dei pini del viale Atlantici. "La Procura della Repubblica di Benevento ha inviato a Giovanni Zollo, agrotecnico del Comune di Benevento e Andrea Lanzalone, ex dirigente dell'Ente, un "avviso di chiusura indagine" per reati relativi all'Abbattimento d'urgenza di 12 pini del viale Atlantici che erano stati considerati a marzo 2019 pericolosi per la pubblica ...

