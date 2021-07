A Siena Letta scalda i renziani, in cambio a Iv l'appoggio a Roma (Di lunedì 19 luglio 2021) Siena si prepara ad una edizione del tutto nuova del Palio. Con in gara un cavallo d’eccezione e cioè Enrico Letta. Il segretario dem ha infatti deciso di candidarsi nel collegio toscano (di Siena e Arezzo, ndr) per le suppletive della Camera dei deputati. Una corsa che già accende le contrade. Una in particolare: quella dei renziani che proprio nel capoluogo senese sono numericamente forti. Il 6,8 per cento raggiunto da Italia viva alle scorse Regionali, infatti, fa sì che il partito di Matteo Renzi possa giocare un ruolo importante sull’esito di questa competizione. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 19 luglio 2021)si prepara ad una edizione del tutto nuova del Palio. Con in gara un cavallo d’eccezione e cioè Enrico. Il segretario dem ha infatti deciso di candidarsi nel collegio toscano (die Arezzo, ndr) per le suppletive della Camera dei deputati. Una corsa che già accende le contrade. Una in particolare: quella deiche proprio nel capoluogo senese sono numericamente forti. Il 6,8 per cento raggiunto da Italia viva alle scorse Regionali, infatti, fa sì che il partito di Matteo Renzi possa giocare un ruolo importante sull’esito di questa competizione. Segui su affaritaliani.it

matteosalvinimi : Letta ha detto che si ritira se perde alle elezioni suppletive della Camera a Siena. Lo prendiamo in parola. Faremo… - LegaSalvini : #Salvini: 'Letta ha detto che si ritira se perde alle elezioni suppletive della Camera a Siena. Lo prendiamo in par… - borghi_claudio : Ma questi pensano ormai che i Senesi siano sgabelli a uso e servizio del PD? Può anche essere che dopo il regalino… - Baldor28714391 : #20luglio #omnibusla7 Ho capito bene #Conte si autonomina capo #5stelle con o senza assenso #Grillo senza essere… - ukrainamilano55 : RT @LegaSalvini: #Salvini: 'Letta ha detto che si ritira se perde alle elezioni suppletive della Camera a Siena. Lo prendiamo in parola. Fa… -