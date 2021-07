15enne trascinata al largo dalla corrente | salvata da due cani bagnino | il video eccezionale 

(Di domenica 18 luglio 2021) Due cagniaddestrati per ilggio di persone in difficoltà hanno soccorso unaal, portandola a riva sana e salva Sono immagini emozionanti ed incredibili quelle diffuseScuola Italianaggio, che mostrano come duesiano riusciti a trarre in salvo una ragazzina in difficoltà. Ci L'articolo NewNotizie.it.

Di D - 18/07/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Due cagni bagnino addestrati per il salvataggio di persone in difficoltà hanno soccorso una 15enne trascinata al largo dalla corrente, portandola a riva sana e salva Sono immagini emozionanti ed incredibili quelle diffuse dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio, che mostrano come due cani bagnino si sono dati il cambio nel nuoto controcorrente per riuscire a portare in salvo Ilenia, la ragazza che, mentre faceva il bagno con le amiche, è stata trascinata via dalla forte corrente. Due cagni bagnino addestrati per il salvataggio di persone in difficoltà hanno soccorso una 15enne trascinata al largo dalla corrente, portandola a riva sana e salva.