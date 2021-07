Zuppa di Porro del 17 luglio 2021

(Di sabato 17 luglio 2021)die di Cruciani. Oggi una zanzara nellae parleremo di Green Pass, dell’indagine su Davigo e del Prodi, quello Buono, che ci racconta quante balle hanno raccontato sulle alluvioni in Germania. E tanto altro per la Zanzara nella#Rassegnastampa17L'articolo proviene da Nicola

Il sipario si alza sabato mattina ( qui il programma ), appuntamento alle ore 10.30 con una "zanzara nella". Giuseppe Cruciani leggono i giornali a modo loro. Grandi ospiti per l'evento "La Ripartenza" dal Petruzzelli di Bari: attesi Giorgetti e Casellati. Diretta streaming su ilGiornale.it