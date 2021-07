Zangrillo smonta l' allarme | Ecco cosa vale più di 1000 tamponi

(Di sabato 17 luglio 2021) Albertoè tornato a parlare della situazione epidemiologica in Italia e ha cercato di respingere gli allarmismi, sottolineando l'importanza delle cure

Advertising

69Massy : Zangrillo smonta l'allarme: 'la cura tempestiva e corretta vale più di 1.000 tamponi.” - Mauro73432329 : - paoloigna1 : #Zangrillo immemore dell'anno scorso continua il suo show personale dando pagelle a colleghi e all'informazione. No… -

Ultime Notizie dalla rete : Zangrillo smonta

il Giornale

Infatti, come ha sottolineato, " una percentuale importante di persone vive nel terrore, in attesa della fine del mondo. Dobbiamo con urgenza riportare tutti ad un livello di consapevolezza ...Chi è davvero: Feltri svela l'impensabileAlberto Zangrillo è tornato a parlare della situazione epidemiologica in Italia e ha cercato di respingere gli allarmismi, sottolineando l'importanza delle cure ...