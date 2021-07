Whirlpool Napoli | Guarino | “Salvare il futuro lavorativo degli operai”

(Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Il Governo salvi ildello stabilimentodi via Argine ad ogni costo. Questi uomini e queste donne, le loro famiglie e la città dinon possono pagare lo scotto della desertificazione industriale per mano di multinazionali straniere che disinvestono lasciando dietro di sé rabbia, disperazione e fame“. Lo ha detto l’avvocato Riccardo, presidente dell’associazione ‘Rinascimento Partenopeo’ che alle elezioni comunali diappoggia il candidato ...

Non si fermano le azioni di protesta dei lavoratori didopo la decisione della multinazionale di andare avanti con le procedure di licenziamento collettivo nello stabilimento di. Giovedì 22 luglio le organizzazioni sindacali hanno ...La decisione di aprire la procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori dello stabilimentodi, dopo il tentativo di riaprire il dialogo con i vertici della multinazionale, ha prodotto la reazione del sindacato dei metalmeccanici. Le segreterie nazionali di Fiom, Fim e Uilm ,...Manifestazione nazionale per protestare contro la decisione dell’azienda di procedere con i tagli nello stabilimento di Napoli ...La decisione di Fiom, Fim e Uilm dopo l'apertura della procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori di Napoli e il rifiuto di utilizzare le ulteriori 13 settimane di cassa integrazione ...