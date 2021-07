Volley, Olimpiadi Tokyo – Zaytsev: “Viviamo alla giornata. Penseremo a una partita alla volta” (Di sabato 17 luglio 2021) Il momento della partenza è arrivato anche per la nazionale italiana maschile di Volley. Le Olimpiadi di Tokyo chiamano e gli azzurri, che arriveranno in Giappone da vicecampioni in carica, vogliono provare a rispondere presente all’appuntamento con la storia. Fra loro anche Ivan Zaytsev, lo “Zar” che all’Ansa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Le ambizioni sono quelle di giocare una partita alla volta, senza pensare a quello che è stato il passato e alle medaglie conquistate. Vivere alla giornata ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) Il momento della partenza è arrivato anche per la nazionale italiana maschile di. Ledichiamano e gli azzurri, che arriveranno in Giappone da vicecampioni in carica, vogliono provare a rispondere presente all’appuntamento con la storia. Fra loro anche Ivan, lo “Zar” che all’Ansa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Le ambizioni sono quelle di giocare una, senza pensare a quello che è stato il passato e alle medaglie conquistate. Vivere...

