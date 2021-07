Volley, Mondiali U20 2021: Italia in finale, Russia battuta 3-0 (Di sabato 17 luglio 2021) L’Italia vola in finale ai Mondiali Under 20 femminili 2021. Le Azzurrine di Massimo Bellano hanno sconfitto la forte Russia per 3-0 (25-22. 29-27, 25-23) nella semifinale andata in scena a Rotterdam, in Olanda. La compagine russa ha dato del filo da torcere alle Italiane, rimanendo in scia e affidandosi soprattutto ad Akimova (21 punti personali). La squadra Italiana è però riuscita ad imporsi con una grande prova, che vale la settima vittoria in altrettante partite disputate. Tra le fila azzurre in evidenza la “solita” Frosini, autrice di 19 punti, ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) L’vola inaiUnder 20 femminili. Le Azzurrine di Massimo Bellano hanno sconfitto la forteper 3-0 (25-22. 29-27, 25-23) nella semiandata in scena a Rotterdam, in Olanda. La compagine russa ha dato del filo da torcere allene, rimanendo in scia e affidandosi soprattutto ad Akimova (21 punti personali). La squadrana è però riuscita ad imporsi con una grande prova, che vale la settima vittoria in altrettante partite disputate. Tra le fila azzurre in evidenza la “solita” Frosini, autrice di 19 punti, ...

LegaVolleyFem : ?????? #Mondiali #Under20 AZZURRINE IN FINALE!!! ???? Le ragazze di #Bellano superano per 3-0 anche la #Russia in semifi… - sportface2016 : #Volley, #Mondiali Under 20 2021: l'#Italia di #Bellano batte la #Russia in tre set e vola in finale - MichIlenia : RT @LegaVolleyFem: ?????? #Mondiali #Under20 AZZURRINE IN FINALE!!! ???? Le ragazze di #Bellano superano per 3-0 anche la #Russia in semifinale!… - WayHaught97 : RT @Orluz_: Comunque l'Italia femminile di volley under 20 è in finale ai mondiali - mercipourlefeu : RT @Orluz_: Comunque l'Italia femminile di volley under 20 è in finale ai mondiali -

