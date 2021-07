Volley femminile, Mondiali Under 20: l’Italia vola in Finale! Travolta la Russia, ora caccia al trofeo (Di sabato 17 luglio 2021) l’Italia vola in Finale ai Mondiali Under 20 di Volley femminile. Le azzurrine hanno sconfitto la sempre ostica Russia con uno schiacciante 3-0 (25-22; 29-27; 25-23) e hanno così staccato il biglietto per l’atto conclusivo, in programma domani contro la vincente della sfida tra Olanda e Serbia. Le nostre portacolori sono state impeccabili a Rotterdam (Paesi Bassi), riuscendo ad avere la meglio al termine di una partita estremamente equilibrata ma in cui le ragazze del CT Massimo Bekllano sono state più ciniche e precise nei finali dei vari parziali. ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021)in Finale ai20 di. Le azzurrine hanno sconfitto la sempre osticacon uno schiacciante 3-0 (25-22; 29-27; 25-23) e hanno così staccato il biglietto per l’atto conclusivo, in programma domani contro la vincente della sfida tra Olanda e Serbia. Le nostre portacolori sono state impeccabili a Rotterdam (Paesi Bassi), riuscendo ad avere la meglio al termine di una partita estremamente equilibrata ma in cui le ragazze del CT Massimo Bekllano sono state più ciniche e precise nei finali dei vari parziali. ...

here_forOt5 : RT @turkaill: Non vorrei dire ma la nazionale di volley femminile under 20 è in finale nel mondiale di categoria ?? Il 2021 è azzurro. - GennaroIanelli : L'Italia è in finale dei Mondiali under 20 di volley femminile. Vale ricordare che 6/7 delle titolari giocheranno i… - turkaill : Non vorrei dire ma la nazionale di volley femminile under 20 è in finale nel mondiale di categoria ?? Il 2021 è azzurro. - leyrahexia : Rip nazionale di calcio ?? ora concentriamoci sulla nazionale di volley soprattutto quella femminile che avrà bisogn… - crisomii : il fatto che non si voglia cambiare una regola del genere per il solo motivo (ben chiaro) che altrimenti gli uomini… -