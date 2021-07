Volley femminile, Europei Under 16: Italia in Finale! Turchia rimontata, ora assalto alla Russia (Di sabato 17 luglio 2021) L’Italia vola in Finale agli Europei Under 16 di Volley femminile. Le azzurrine hanno sconfitto la Turchia per 3-2 (25-21; 20-25; 19-25; 25-19; 15-6), recuperando da 1-2 contro le sempre ostiche anatoliche. La nostra Nazionale è risalita quando era con le spalle al muro e si è guadagnata l’accesso all’atto conclusivo, in programma domani contro la fortissima Russia (3-0 alla Bulgaria nell’altra semifinale). A Nyregyhaza (Ungheria) si sta disputando la terza edizione della rassegna continentale riservata alle ragazze più giovani, che ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) L’vola in Finale agli16 di. Le azzurrine hanno sconfitto laper 3-2 (25-21; 20-25; 19-25; 25-19; 15-6), recuperando da 1-2 contro le sempre ostiche anatoliche. La nostra Nazionale è risalita quando era con le spalle al muro e si è guadagnata l’accesso all’atto conclusivo, in programma domani contro la fortissima(3-0Bulgaria nell’altra semifinale). A Nyregyhaza (Ungheria) si sta disputando la terza edizione della rassegna continentale riservata alle ragazze più giovani, che ...

