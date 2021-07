Vitelli separati dalle madri: le sofferenze degli animali per la produzione di Grana Padano (Di sabato 17 luglio 2021) L’ultima indagine di Essere animali getta un’ombra scura sulle condizioni di vita delle mucche e dei Vitelli sfruttati per la produzione di Grana Padano, uno dei prodotti d’eccellenza del Made in Italy e il formaggio DOP più consumato al mondo. Secondo le cifre del Consorzio, nel 2020 ne sono state prodotte oltre 5 milioni di forme, di cui il 41% è stato esportato all’estero. In Europa, la Germania è il primo destinatario, seguita da Francia, Paesi del Benelux e Spagna. Fuori dall’Ue, il principale mercato internazionale sono gli Stati Uniti, seguiti da Regno Unito e Svizzera. Com’è facile intuire, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) L’ultima indagine di Esseregetta un’ombra scura sulle condizioni di vita delle mucche e deisfruttati per ladi, uno dei prodotti d’eccellenza del Made in Italy e il formaggio DOP più consumato al mondo. Secondo le cifre del Consorzio, nel 2020 ne sono state prodotte oltre 5 milioni di forme, di cui il 41% è stato esportato all’estero. In Europa, la Germania è il primo destinatario, seguita da Francia, Paesi del Benelux e Spagna. Fuori dall’Ue, il principale mercato internazionale sono gli Stati Uniti, seguiti da Regno Unito e Svizzera. Com’è facile intuire, per ...

