Visite teatralizzate per scoprire il Museo delle storie di Bergamo (Di sabato 17 luglio 2021) Con l’arrivo dell’estate Museo delle storie di Bergamo in collaborazione con Teatro d’Acqua Dolce lancia la novità dell’anno di Un Museo al Mese: il Teatro! Nei mesi di luglio, agosto e settembre Palazzo del Podestà, Museo della fotografia Sestini e Rocca saranno il palcoscenico di tre appassionanti Visite teatralizzate. Di volta in volta un insolito personaggio, in compagnia di una guida del Museo, condurrà gli spettatori alla scoperta delle tante storie della città. Si parte il 18 luglio alle 16 con la ... Leggi su bergamonews (Di sabato 17 luglio 2021) Con l’arrivo dell’estatediin collaborazione con Teatro d’Acqua Dolce lancia la novità dell’anno di Unal Mese: il Teatro! Nei mesi di luglio, agosto e settembre Palazzo del Podestà,della fotografia Sestini e Rocca saranno il palcoscenico di tre appassionanti. Di volta in volta un insolito personaggio, in compagnia di una guida del, condurrà gli spettatori alla scopertatantedella città. Si parte il 18 luglio alle 16 con la ...

Advertising

LucioGomiero : RT @FVGlive: Parti alla scoperta dei siti #UNESCO di #Aquileia, #Cividale e #Palmanova. Fai un’escursione con guide esperte, partecipa ai… - GemonaTurismo : RT @FVGlive: Parti alla scoperta dei siti #UNESCO di #Aquileia, #Cividale e #Palmanova. Fai un’escursione con guide esperte, partecipa ai… - FVGlive : Parti alla scoperta dei siti #UNESCO di #Aquileia, #Cividale e #Palmanova. Fai un’escursione con guide esperte, pa… - azpuita : New post (Al via le visite guidate teatralizzate nell’Area Archeologica di Roca Vecchia) has been published on News… -

Ultime Notizie dalla rete : Visite teatralizzate Valle d'Aosta, i luoghi della cultura per l'estate 2021 Le diverse proposte si dividono in quattro tematiche principali: Châteaux Nuits, visite teatralizzate nei principali castelli valdostani; Archéo Nuits, suggestive visite serali nei siti archeologici ...

"Volta Mantovana, nel cuore della storia": tour gratuito tra arte, natura e sapori della tradizione ' Volta Mantovana, nel cuore della storia': tour gratuito tra arte, natura e sapori della tradizione Visite teatralizzate e degustazioni, aperte le prenotazioni. Nell'ambito della rassegna 'Naturalmente stabili, per natura dinamici', domenica 18 luglio si svolge il tour gratuito 'Volta Mantovana, nel ...

Visite guidate teatralizzate a Roma: Beatrice Cenci, storia e luoghi TgTourism Valle d’Aosta, i luoghi della cultura per l’estate 2021 Ricco calendario di mostre ed eventi su tutto il territorio regionale da luglio a settembre. Per gli Under 25 ingresso gratuito a una selezione di siti e ...

La Teoria del Colore, a Pergine mercoledì 21 luglio Nel mese di agosto si susseguiranno poi altri due eventi teatrali e un concerto. Parallelamente proseguono le repliche delle visite guidate teatralizzate Castello di Carte e Il Castello di K, due ...

Le diverse proposte si dividono in quattro tematiche principali: Châteaux Nuits,nei principali castelli valdostani; Archéo Nuits, suggestiveserali nei siti archeologici ...' Volta Mantovana, nel cuore della storia': tour gratuito tra arte, natura e sapori della tradizionee degustazioni, aperte le prenotazioni. Nell'ambito della rassegna 'Naturalmente stabili, per natura dinamici', domenica 18 luglio si svolge il tour gratuito 'Volta Mantovana, nel ...Ricco calendario di mostre ed eventi su tutto il territorio regionale da luglio a settembre. Per gli Under 25 ingresso gratuito a una selezione di siti e ...Nel mese di agosto si susseguiranno poi altri due eventi teatrali e un concerto. Parallelamente proseguono le repliche delle visite guidate teatralizzate Castello di Carte e Il Castello di K, due ...