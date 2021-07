Violenta tromba d’aria sul litorale italiano | ombrelloni sui binari | stabilimenti balneari distrutti e treni sospesi

(Di sabato 17 luglio 2021) Momenti di grande paura suldella città italiana, colpito da una violentissimache ha provocato numerosi danni. Purtroppo, come era prevedibile, il maltempo sta sferzando l’Italia da nord e sud e iniziano a registrarsi le prime conseguenze causate da eventi meteorologici avversi, che stanno diventando sempre più potenti. Ed è ciò che è accaduto qualche ora fa, quando ad essere stati centrati in pieno dalla furia del vento sono stati anche alcuni. La conta dei danni è tuttora in corso, ma iniziano ad emergere le prime devastanti conseguenze a livello ...

Ultime Notizie dalla rete : Violenta tromba

In particolare ci sono stati degli attimi di tensione a causa di unad'aria che è arrivata ... Lagrandine ha il vetro del parabrezza, il muso e persino le ali e la fusoliera.commentaondata di maltempo sull'alto Garda trentino, dove si è abbattuta unad'aria. In provincia di Trento, il tetto della scuola media di Arco è stato scoperchiato, così come quello di un ...Una tromba marina ha interessato intorno alle 13 di Sabato Falconara, seppur breve, è stata violenta e devastante anche se, fortunatamente al momento, non si lamentano feriti ma solo ingenti danni. Il ...Maltempo, la furia del vento e la pioggia del primo pomeriggio: danni agli stabilimenti balneari ma anche ad alcune auto in sosta FALCONARA, 17 luglio 2021 – L’annunciato maltempo sta facendo danni un ...