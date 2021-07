"Vietato l'ingresso ai vaccinati". Follia in un negozio nel pieno centro di Pistoia: "Per chi aderisce alla sperimentazione..." | Guarda (Di sabato 17 luglio 2021) L'ultima frontiera no-vax? Ghettizzare i vaccinati. Tutto vero. La storia arriva da Pistoia, in Toscana, dove fuori da un negozio in pieno centro campeggia un cartello che recita: "Vietato l'ingresso ai vaccinati negli ultimi 14 giorni". Già, secondo il commerciante, infatti, i vaccinati sarebbero contagiosi e, dunque, devono attendere due settimane dall'iniezione per accedere al suo esercizio. Al contrario, chi non è vaccinato può entrare anche senza mascherina. Il mondo al contrario, insomma. Dunque, anche un secondo cartello, su ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) L'ultima frontiera no-vax? Ghettizzare i. Tutto vero. La storia arriva da, in Toscana, dove fuori da unincampeggia un cartello che recita: "l'ainegli ultimi 14 giorni". Già, secondo il commerciante, infatti, isarebbero contagiosi e, dunque, devono attendere due settimane dall'iniezione per accedere al suo esercizio. Al contrario, chi non è vaccinato può entrare anche senza mascherina. Il mondo al contrario, insomma. Dunque, anche un secondo cartello, su ...

