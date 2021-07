VIDEO Napoli, Spalletti aziendalista: “Non creo debiti per rovinare il club” (Di sabato 17 luglio 2021) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, parla del suo approccio nel corso della prima conferenza da Dimaro Leggi su mediagol (Di sabato 17 luglio 2021) Il tecnico del, Luciano, parla del suo approccio nel corso della prima conferenza da Dimaro

